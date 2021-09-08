Количество пострадавших при взрыве в Ногинске увеличилось до 14 человек

Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14 человек. Согласно данным представителя экстренных служб, шестеро из них были госпитализированы.
Отмечается, что в настоящий момент под завалами могут находиться несколько человек. Ранее сегодня спасатели извлекли из-под обломков тело первого погибшего – мужчины.
В результате хлопка газовоздушной смеси в Ногинске утром в среду обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждения получили 24 квартиры. Два человека стали жертвами случившегося. Точные причины взрыва устанавливаются.
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