Количество пострадавших при взрыве в Ногинске увеличилось до 14 человек

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8 сентября 2021, 12:37 Источник: РИА "Новости"

место взрыва газа в Ногинске, сайт ГУ МЧС России по Московской области

Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14 человек. Согласно данным представителя экстренных служб, шестеро из них были госпитализированы.

Отмечается, что в настоящий момент под завалами могут находиться несколько человек. Ранее сегодня спасатели извлекли из-под обломков тело первого погибшего – мужчины.

В результате хлопка газовоздушной смеси в Ногинске утром в среду обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждения получили 24 квартиры. Два человека стали жертвами случившегося. Точные причины взрыва устанавливаются.

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