Летчиков, погибших при крушении Ил-112В в подмосковной Кубинке, опознали по ДНК-экспертизе

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30 августа 2021, 11:25 Источник: ТАСС

Фото с места происшествия, Russian Investigative Committee/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщили, что члены экипажа разбившегося в подмосковной Кубинке 17 августа легкого военно-транспортного самолета Ил-112В опознаны по ДНК-экспертизе.

«Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена»,- пояснил собеседник.

Он отметил, что церемония прощания с членами экипажа состоится 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Напомним, что на борту самолета Ил-112В, разбившегося в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке, находился экипаж из трех человек. Среди погибших командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Источник в силовых структурах навал возможную причину крушения.

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