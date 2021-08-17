В ОАК назвали имена погибших членов экипажа при крушении самолёта Ил-112В в Подмосковье

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17 августа 2021, 15:59 Источник: ТАСС

шасси, фото: pixabay.com

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") подтвердили гибель экипажа упавшего во вторник, 17 августа, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Инцидент произошел в подмосковной Кубинке.

"По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет", - уточнили в пресс-службе организации.

Представители ОАК выразили соболезнования родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева. Корпорация окажет необходимую помощь семьям погибших.

"Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавили в ОАК.

Ранее сообщалось, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение во время захода на посадку в ходе тренировочного полета в Московской области. В результате падения воздушное судно сначала полностью разрушилось, а потом загорелось.

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