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ТАСС: самолет Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования

, 13:42 Источник: ТАСС

ТАСС: самолет Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования
фото с места аварии, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор после крушения в подмосковной Кубинке из-за несработавшей системы флюгирования винта. Инцидент произошел во вторник,17 августа. Погибли все члены экипажа.

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», - пояснил собеседник.

Он добавил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, поскольку горящий двигатель бы отключился. Собеседник отметил, что Ил-112В шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка. По его словам, курс ветра был встречным. В силовых структурах уточнили, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды.

«Самолет 30 секунд горел в воздухе», - поделился он.

Ранее бывший главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов назвал возможную причину крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. 

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