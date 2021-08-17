Бывший главный конструктор «Ильюшина» Таликов назвал «бредом» вину экипажа в падении Ил-112В

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17 августа 2021, 20:36 Источник: ТАСС

фото с места аварии, Russian Investigative Committee/Globallookpress.com

Заместитель председателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов назвал возможную причину крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке во вторник, 17 августа. В результате происшествия погиб весь экипаж.

"Уже сейчас договорились до того некоторые, что это якобы ошибка экипажа. Ну бред! Пожар начался, и отсюда все начало расти", - высказал он.

Таликов считает, что произошло возгорание двигателя. По его словам, есть как минимум две видеозаписи, на которых видно, что включали пожарные системы, "по дымам видно было". Он добавил, что трагедия начала развиваться во время второго тренировочного полета перед предстоящим форумом "Армия-2021".

"Произошло это не на глиссаде, они шли над полосой, проход просто был. Тренировочный полет. Им надо было развернутся и потом уже сесть. Но тут уже не до этого стало", - отметил эксперт.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назвали имена погибших членов экипажа при крушении самолёта.

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