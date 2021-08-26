Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени раскрыл детали преступления

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26 августа 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

фото: сайт Следком РФ

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной подтвердил совершение преступления. Мужчина рассказал, что заманил ребенка к себе в квартиру.

На допросе Бережной дал признательные показания. По словам задержанного, утром 30 июня 2021 года он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и надругался, затем задушил.

По данным следствия, 17 августа подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, отнес и спрятал коробку с телом девочки в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное.

Напомним, что тело убитой было найдено на берегу озера Оброчное в районе Лесобазы 19 августа. 25 августа задержали 40-летнего подозреваемого. Мужчина работал в правоохранительных органах. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле девочки.

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