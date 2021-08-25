Анализ ДНК подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени совпал с образцами с её тела

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25 августа 2021, 20:25 Источник: mvdmedia.ru

микроскоп, фото: pixabay.com

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экспертами установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки в Тюмени.

Волк отметила, что тело ребенка было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. По ее словам, оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

«По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что 25 августа задержали 40-летнего мужчину. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Он является бывшим силовиком. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был.

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