Анализ ДНК подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени совпал с образцами с её тела

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экспертами установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки в Тюмени.
Волк отметила, что тело ребенка было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. По ее словам, оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.
«По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», - уточнила она.
Ранее сообщалось, что 25 августа задержали 40-летнего мужчину. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Он является бывшим силовиком. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был.
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