Источник в правоохранительных органах: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном. 40-летнего мужчину задержали в среду, 25 августа.
«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», - пояснил собеседник.
Напомним, что девочка ушла из дома 30 июня на прогулку и не вернулась. Начались поиски ребенка с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. 19 августа в Тюмени на берегу озера Оброчное недалеко от места жительства умершей обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что задержанный мужчина является бывшим силовиком. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был.
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