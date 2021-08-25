Источник в правоохранительных органах: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном

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25 августа 2021, 19:21 Источник: РИА Новости

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном. 40-летнего мужчину задержали в среду, 25 августа.

«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», - пояснил собеседник.

Напомним, что девочка ушла из дома 30 июня на прогулку и не вернулась. Начались поиски ребенка с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. 19 августа в Тюмени на берегу озера Оброчное недалеко от места жительства умершей обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что задержанный мужчина является бывшим силовиком. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был.

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