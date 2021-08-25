Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени работал в правоохранительных органах

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25 августа 2021, 16:39 Источник: URA.RU

наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа у озера Оброчное в Тюмени в 2,5 км от дома, где проживал ребенок.

Петренко отметила, что следствием установлен 40-летний мужчина, в отношении которого «имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству». Сейчас в его доме проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов вынесли различные предметы, в частности ковер и ведро.

По словам местных жителей, подозреваемый мог работать в одной из мебельных компаний, ранее судим не был. Является бывшим силовиком. Он проживал в соседнем пансионате в квартире на первом этаже. Туда умершая ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi. Соседи рассказали, что жилье было выставлено на продажу в начале июня.

Отмечается, что в момент нападения на девочку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что дядя убитой в Тюмени девочки погиб в результате несчастного случая рядом с мемориалом ребенка.

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