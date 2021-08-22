Дядя убитой в Тюмени девочки погиб в результате несчастного случая рядом с мемориалом ребенка

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22 августа 2021, 08:00 Источник: 72.ru

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Возле стихийного мемориала в Тюмени упал, а впоследствии умер дядя девочки, которая ранее была найдена мертвой на берегу озера. Согласно последней информации, мужчина скончался в субботу, 21 августа.



Свидетели происшествия сообщили, что дядя девочки упал возле стихийного мемориала ребенка, устроенного рядом с домом, где она жила, а умер в больнице. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Точная причина смерти мужчины, которому было чуть больше сорока лет, не установлена. Предполагается, что это был несчастный случай.

Напомним, его племянница в конце июня вышла из дома на прогулку и не вернулась. Два дня назад на берегу озера Оброчное было обнаружено тело ребенка, которое, как предполагается, принадлежит пропавшей девочке.

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