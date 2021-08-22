Дядя убитой в Тюмени девочки погиб в результате несчастного случая рядом с мемориалом ребенка

Возле стихийного мемориала в Тюмени упал, а впоследствии умер дядя девочки, которая ранее была найдена мертвой на берегу озера. Согласно последней информации, мужчина скончался в субботу, 21 августа.
Свидетели происшествия сообщили, что дядя девочки упал возле стихийного мемориала ребенка, устроенного рядом с домом, где она жила, а умер в больнице. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Точная причина смерти мужчины, которому было чуть больше сорока лет, не установлена. Предполагается, что это был несчастный случай.
Напомним, его племянница в конце июня вышла из дома на прогулку и не вернулась. Два дня назад на берегу озера Оброчное было обнаружено тело ребенка, которое, как предполагается, принадлежит пропавшей девочке.
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