В Сети опубликовано видео с девочкой Людой Кузиной, которую четыре дня искали в Смоленской области

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21 августа 2021, 07:50

vk.com/pso_salvare

Следственный комитет опубликовал в YouTube видео с найденной в Смоленской области после четырехдневных поисков девочкой Людой Кузиной. Малышка, которой нет двух лет, пропала 17 августа. Ее нашли в пятницу, 20 августа, в лесу, в четырех километрах от дома.

Малышка все эти дни и ночи провела в лесу, не ела и не пила. На видео запечатлено, как Люду передал маме. Женщина и малышка сели машину скорой помощи. Девочку напоили водой и накормили кашей.

Люда Кузина (один год и 10 месяцев) пропала от дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области, утром 17 августа. На поиск малышки собрались сотни людей, полиция, солдаты, волонтеры из Смоленска, Брянска, Калуги, Москвы, Орла, Курска трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт" и "Сова".

Для организации полномасштабного розыска было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Нашли малышку истощенной, со следами укусов насекомых на теле, волонтеры.

Волонтеры поискового отряда "Сальвар" в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" поделились, как нашли малышку:

"...в лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк.

Они позвали снова. И писк повторился...

Мы все ждали и верили, мы делали ВСЁ, что было (и не было!) в наших силах - и вот оно, такое долгожданное и такое важное "НАЙДЕНА! ЖИВА!"

Рыдал весь штаб. Плакали все - и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители.

Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное - живая!

"Людочка!" - и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям...

Всё наконец-то позади, всё закончилось.

Это наша общая победа"

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