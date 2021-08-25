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МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

, 21:28

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
фото: МВД РФ

Министерство внутренних дел России показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 августа у озера Оброчное.

На опубликованных МВД кадрах задержанный 40-летний мужчина дает признательные показания. Он подтверждает, что задержан за убийство несовершеннолетней.

Подозреваемый является уроженцем города Сургута.

Ранее сообщалось, что задержанный работал в правоохранительных органах. На данный момент занимается изготовлением мебели, ранее судим не был. Тело ребенка было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники, которая была передана в расположенный неподалеку мебельный цех.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки в Тюмени. 

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