В экстренных службах назвали причину крушения самолета-амфибии в Подмосковье

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23 августа 2021, 13:52 Источник: РИА Новости

Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Источник в экстренных службах назвал причину крушения небольшого частного самолета-амфибии в подмосковном селе Черкизово недалеко от Коломны. Воздушное судно упало в Москву-реку в понедельник, 23 августа.

«При посадке самолёт задел крылом воду и перевернулся, с помощью баржи пришвартован к берегу, на борту было два пилота, пострадавших нет», - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение во время захода на посадку в ходе тренировочного полета в Московской области. В результате происшествия погиб весь экипаж. Сначала воздушное судно полностью разрушилось, а потом загорелось.

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