В экстренных службах назвали причину крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Источник в экстренных службах назвал причину крушения небольшого частного самолета-амфибии в подмосковном селе Черкизово недалеко от Коломны. Воздушное судно упало в Москву-реку в понедельник, 23 августа.
«При посадке самолёт задел крылом воду и перевернулся, с помощью баржи пришвартован к берегу, на борту было два пилота, пострадавших нет», - пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение во время захода на посадку в ходе тренировочного полета в Московской области. В результате происшествия погиб весь экипаж. Сначала воздушное судно полностью разрушилось, а потом загорелось.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.