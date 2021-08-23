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Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку недалеко от Коломны

, 12:33 Источник: ТАСС

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку недалеко от Коломны
река, фото: pixabay.com

В понедельник, 23 августа, в подмосковном селе Черкизово недалеко от Коломны потерпел крушение небольшой частный самолет-амфибия. Воздушное судно упало в Москву-реку.

«По предварительным данным, причина падения самолета-амфибии заключается в ошибке пилотирования», - уточнил источник в экстренных службах.

Собеседник добавил, что самолет перевернулся во время посадки на воду. Информация о пострадавших не поступала. По его словам, на борту находились два человека.

«Очевидцы видели, что после падения самолета они поплыли к берегу», - поделился он.

В МЧС проверяют данные о падении воздушного судна.

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