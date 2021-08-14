В Анапе с подтопленных территорий эвакуировали 458 человек

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14 августа 2021, 07:45

фото с места происшествия, пресс-служба города Анапы

На официальном сайте муниципального образования город-курорт Анапа сообщили, что из подтопленных проливными дождями территорий эвакуировано более 450 человек. Продолжается комплексная работа по устранению последствий обрушившейся стихии.

«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек. Люди временно размещены из ДОЛ «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», частных домовладений поселка Виноградного», - говорится в сообщении.

Отмечается, что людей расселили в семи объектах. В Анапе еще есть резерв на размещение более 350 человек, введется работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки.

«… развернут пункт временного размещения в селе Цибанобалка», - добавили в пресс-службе города.

Ранее сообщалось, что в Анапе зафиксировали выпадение трехмесячной нормы осадков в ночь с 12 на 13 августа.

В четырех муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС. Сильные осадки ожидаются в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Абинском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Калининском, Крымском, Темрюкском и Красноармейском районах.

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