Оперштаб Краснодарского края сообщил о выпадении в Анапе трёхмесячной нормы осадков

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13 августа 2021, 15:54 Источник: РИА Новости

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Всего за ночь в Анапе зафиксировали трехмесячную норму осадков. Этой информацией поделился оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что “все силы городских и экстренных служб” задействованы в борьбе с последствиями произошедшего. В курортном городе за неполные 24 часа выпало 109 мм осадков. В результате, как подчеркнули в оперштабе, в жилом секторе были подтоплены многие участки. Среди наиболее пострадавших улиц Садовая, Северная, Ленинградская.

С последствиями борются в том числе подразделения пожарно-спасательного гарнизона и Кубань-Спас. В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами.

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