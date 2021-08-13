Оперштаб Краснодарского края сообщил о выпадении в Анапе трёхмесячной нормы осадков

Всего за ночь в Анапе зафиксировали трехмесячную норму осадков. Этой информацией поделился оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что “все силы городских и экстренных служб” задействованы в борьбе с последствиями произошедшего. В курортном городе за неполные 24 часа выпало 109 мм осадков. В результате, как подчеркнули в оперштабе, в жилом секторе были подтоплены многие участки. Среди наиболее пострадавших улиц Садовая, Северная, Ленинградская.
С последствиями борются в том числе подразделения пожарно-спасательного гарнизона и Кубань-Спас. В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.