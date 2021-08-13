Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении режима ЧС в регионе

В четырех муниципалитетах Кубани был введен режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет об Анапе, Новороссийске, Славянском и Темрюкском районах.
По данным администрации Краснодарского края, в ближайшее время режим ЧС введут в Приморско-Ахтарском и Крымском районах. Отмечается, что в ночь на 13 августа в регионе наблюдались сильные ливни, они не прекращаются до сих пор. В результате были подтоплены значительные территории.
В Темрюкском районе подтопленными оказались порядка 800 придомовых территорий. Сейчас сильные осадки ожидаются в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Абинском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Калининском, Крымском, Темрюкском и Красноармейском районах.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.