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Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении режима ЧС в регионе

, 16:37 Источник: Администрация Краснодарского края

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о введении режима ЧС в регионе
pixabay.com

В четырех муниципалитетах Кубани был введен режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет об Анапе, Новороссийске, Славянском и Темрюкском районах.

По данным администрации Краснодарского края, в ближайшее время режим ЧС введут в Приморско-Ахтарском и Крымском районах. Отмечается, что в ночь на 13 августа в регионе наблюдались сильные ливни, они не прекращаются до сих пор. В результате были подтоплены значительные территории.

В Темрюкском районе подтопленными оказались порядка 800 придомовых территорий. Сейчас сильные осадки ожидаются в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Абинском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Калининском, Крымском, Темрюкском и Красноармейском районах.

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ПФ

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