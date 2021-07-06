Источник в экстренных службах назвал возможной причиной крушения Ан-26 на Камчатке ошибку пилотирования

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах озвучили возможную причину инцидента с пропавшим пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке. Воздушное судно перестало выходить на связь в девяти километрах от посёлка Палана.
«По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», - пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что выполнявший пассажирский рейс «Петропавловск-Камчатский – Палана» самолет Ан-26 мог рухнуть в море. «Камчатские авиалинии» не подтверждают крушение.
Отмечается, что на борту находится 28 человек, из них двое детей - до 12 лет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
В камчатском УГМС рассказали о погоде на маршруте, где пропал самолет.
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