Правительство Камчатки озвучило имена пассажиров пропавшего самолета Ан-26, среди них глава поселка Палана

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 июля 2021, 09:46 Источник: РИА Новости

Ан-26, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Глава камчатского поселка Палана, куда направлялся попавший пассажирский самолет Ан-26, Ольга Махирева находилась на борту воздушного судна. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в региональном правительстве.

Правительство Камчатского края перечислило имена всех пассажиров, которые летели рейсом "Петропавловск-Камчатский - Палана": Александра Андрейкина, Ольга Андрейкина, Пётр Аяни, Сергей Бояршин, Александр Каримулин, Михаил Кудашкин, Константин Лаптев, Евгений Левицкий, Алена Лисичкина, Татьяна Майорова, Ольга Мохирева, Мария Нестерова, Евгений Нестерук, Екатерина Поникарова, Анастасия Попель, Иван Сивак, Юрия Столяров, Юлия Суровцева, Артём Тищенко, Ольга Устинова, Алиса Хвалеева, Мария Широкова.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи. На борту находится 28 человек, из них двое детей - до 12 лет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.



В камчатском УГМС рассказали о погоде на маршруте, где пропал самолет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости