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В камчатском УГМС сообщили, что в момент пропажи Ан-26 у Паланы было облачно, видимость - нормальная

, 08:58 Источник: РИА Новости

В камчатском УГМС сообщили, что в момент пропажи Ан-26 у Паланы было облачно, видимость - нормальная
Ан-26, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

В Камчатском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали о погоде на маршруте, где пропал самолет Ан-26. Воздушное судно, совершавшие пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, перестало выходить на связь.

«По данным на 15.00 (06.00 мск) у Паланы было облачно, сплошная низкая облачность, но без осадков, ветер 2-8 метров в секунду. Видимость - 50 км, горизонтальная видимость – нормальная», - пояснил собеседник.

По данным правительства Камчатского края, район маршрута пропавшего самолета исследуют два вертолета и спецсамолет, к месту обнаружения лайнера готовы выдвинуться спасатели. Крушение пока не подтвердилось. 

«Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на борту находится 28 человек, из них двое детей - до 12 лет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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