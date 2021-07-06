Представитель экстренных служб сообщил, что пропавший Ан-26 мог рухнуть в море

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6 июля 2021, 10:44 Источник: РИА Новости

Ан-26, фото: пресс-служба Центрального военного округа

СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс «Петропавловск-Камчатский – Палана», предположительно рухнул в море.

Отмечается, что на поиски направили группировку судов. На борту находится 28 человек, из них двое детей - до 12 лет. 6 июля самолет не вышел на плановый сеанс связи перед заходом на посадку в девяти километрах от посёлка Палана. «Камчатские авиалинии» не подтверждают крушение.

В региональном правительстве отметили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

Ранее правительство Камчатского края перечислило имена всех пассажиров, которые находились в пропавшем самолете, среди них глава поселка Палана - Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации - Александр Андрейкин, начальник финансового управления - Ольга Андрейкина, заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации - Юлия Суровцева.

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