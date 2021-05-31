Появилось видео с места убийства семьи из четырех человек в подмосковном Щелкове

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31 мая 2021, 15:07 Источник: ТРК Звезда

фото: Следком РФ

СМИ опубликовали видео, которое снял сосед, вызвавший полицию после обнаружения четырех тел в квартире в подмосковном Щелкове. В смерти женщины и двух девочек подозревается мужчина – глава семейства, заядлый игрок на ставках.

На кадрах изображен подоконник квартиры на десятом этаже, на котором можно увидеть рой мух. Отмечается, что тела пролежали в закрытом помещении около месяца. Сотрудники полиции вскрывали железную дверь, чтобы попасть внутрь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на женщине и детях (17 и 11 лет) были обнаружены колото-резаные раны в области груди. У мужчины не было никаких телесных повреждений, но рядом лежала пустая бутылка из-под уксуса и окурки.

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