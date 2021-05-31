Ставки на спорт, долги и ипотека. В подмосковном Щёлкове отец подозревается в убийстве собственной семьи - жены и двух дочек

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31 мая 2021, 11:19 Источник: Канал "Lshot"

В подмосковном Щёлкове отец подозревается в убийстве собственной семьи — жены и двух дочек. После расправы мужчина, предположительно, покончил с собой. По предварительной версии, 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Ёров страдал от игорной зависимости - ставки на спорт были не только его страстью, но и возможностью расплатиться с долгами по ипотеке.

Известно, что Ёровы получили российское гражданство в 2010 году. Сначала снимали квартиру в Москве, а этой зимой взяли ипотеку. Но вот везло ему далеко не всегда, и проигрывал он чаще, чем выигрывал. Именно поэтому в семье были частые ссоры, одна из которых, вероятнее всего, и закончилась трагедией. Сначала он убил свою супругу, а потом двух девочек — 11 и 17 лет. Школьницы были на домашнем обучении, а мать не работала, поэтому тела пролежали в квартире с конца апреля.

Дверь пришлось вскрывать — она была заперта на щеколду изнутри. На женщинах были обнаружены колото-резаные раны в области груди. У отца не было никаких телесных повреждений, но рядом лежала пустая бутылка из-под уксуса. Предположительно, Фируз жил с телами несколько дней. Он выкурил много сигарет, окурки вместе с пустой бутылкой из-под уксуса нашли у его кровати.

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