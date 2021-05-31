В подмосковной квартире найдены тела четырех человек, среди них дети

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31 мая 2021, 10:57 Источник: РИА Новости

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщил, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове нашли тела четырех человек. По его словам, у некоторых из них обнаружены множественные колото-резаные ранения.

Врадий отметил, что в квартире найдены тела 40-летнней женщины, детей 17 и 11 лет - у всех множественные колото-резаные ранения, а также 42-летнего мужчины «без видимых повреждений». Он добавил, что рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

«В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы», - уточнил представитель СК РФ.

Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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