В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

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31 мая 2021, 09:34 Источник: E1.ru

фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков рассказал о состоянии девятилетней девочки, которая получила ранение в живот во время стрельбы с балкона четвертого этажа на улице Бородина в Екатеринбурге.

«Девочка прооперирована. Состояние тяжелое. Находится в реанимации. Операция была тяжела», - пояснил он.

Шестаков отметил, что экстренную операцию провели врачи ОДКБ № 1, они полностью держат ситуацию под контролем. По его словам, девочка обеспечена всем необходимым для лечения.

Источник, близкий к ситуации, добавил, что пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что 30 мая бывший сотрудник полиции Сергей Болков открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадали двое человек. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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