В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков рассказал о состоянии девятилетней девочки, которая получила ранение в живот во время стрельбы с балкона четвертого этажа на улице Бородина в Екатеринбурге.
«Девочка прооперирована. Состояние тяжелое. Находится в реанимации. Операция была тяжела», - пояснил он.
Шестаков отметил, что экстренную операцию провели врачи ОДКБ № 1, они полностью держат ситуацию под контролем. По его словам, девочка обеспечена всем необходимым для лечения.
Источник, близкий к ситуации, добавил, что пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, что 30 мая бывший сотрудник полиции Сергей Болков открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадали двое человек. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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