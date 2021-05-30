Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге

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30 мая 2021, 21:07 Источник: E1.ru

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона своей квартире на четвертом этаже на улице Бородина, задержали.

«В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга спецоперация по задержанию стрелка завершена. Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса», - пояснил он.

Горелых отметил, что в ходе задержания была применена светошумовая граната, а не взрывное устройство. Стрелка вывели из квартиры живым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По данным следствия, 48-летний житель Екатеринбурга начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. 9-летняя девочка получила пулю в живот, сотрудник Росгвардии - ранение в ногу.

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