Очевидцы показали видео с места стрельбы в Екатеринбурге: «Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит»

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30 мая 2021, 20:50

фото: сайт МВД РФ

Очевидцы рассказали подробности о стрельбе на улице Бородина в Екатеринбурге. Мужчина, стоявший на балконе своей квартиры на четвертом этаже, тяжело ранил девочку и сотрудника Росгвардии.

«Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!», - поделился собеседник.

Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. РЕН ТВ со ссылкой на информационный источник сообщили, что злоумышленник разослал своим знакомым предупреждение, якобы он собирается «всех пострелять, потому что надоела жизнь».

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

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