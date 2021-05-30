Появилось видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге

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30 мая 2021, 20:33 Источник: E1.ru

полиция, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого запечатлена операцию по задержанию мужчины, стрелявшего по прохожим на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадала девочка и сотрудник Росгвардии.

«Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции», - пояснили на сайте МВД Медиа.

Отмечается, что автомобильное движение на ближайших к месту стрельбы улицах перекрыто. Источник в Росгвардии уточнил, что к месту стрельбы направили боевое отделение СОБР. Сотрудники готовятся штурмовать квартиру стрелявшего.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».

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