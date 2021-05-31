СК РФ опубликовал видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины, ему предъявили обвинение

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31 мая 2021, 12:35

фото: пресс-служба СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего огонь с балкона квартиры на четвертом этаже на улице Бородина в Екатеринбурге в воскресенье, 30 мая. В результате происшествия пострадали два человека.

На кадрах видно, как правонарушителя в наручниках заводят в кабинет. Мужчина заявил, что помнит, как брал оружие в руки и стрелял по прохожим с балкона.

«48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - пояснили в ведомстве.

По данным следствия, 30 мая мужчина, находясь в своей квартире, из нарезного карабина «Вепрь» произвёл не менее одного выстрела в находящийся на улице автомобиль, в котором была семья из трёх человек, в том числе малолетняя девочка. Ребенок 2012 года рождения получил огнестрельное ранение брюшной полости.

«… в то же время обвиняемый произвёл не менее двух выстрелов из указанного оружия в находившегося при исполнении служебных обязанностей 41-летнего сотрудника Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу», - добавили в СК РФ.

Отмечается, что во второй половине дня 31 мая судом по ходатайству следователя будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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