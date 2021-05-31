Представитель МВД Горелых рассказал об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге

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31 мая 2021, 10:31 Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о результатах обыска в квартире бывшего полицейского Сергея Болкова, который отрыл стрельбы по прохожим с балкона в воскресенье, 30 мая. Мужчина задержан.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя», - пояснил он.

Напомним, что вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры на четвертом этаже на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадали два человека - 9-летняя девочка получила пулю в живот, сотрудник Росгвардии - ранение в ногу.

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