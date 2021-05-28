В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор

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28 мая 2021, 21:11 Источник: ТАСС

Босфор, фото: pixabay.com

Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлено сегодня из-за аварии танкера с нефтью, сообщает телеканал Haberturk. 249-метровое судно потеряло ход и дрейфовало в сторону берега.

Как передают СМИ, судно RAVA начало дрейфовать из-за сломанного рулевого управления.Спасательное судно остановило танкер в 300 метрах от берега. Движение по проливу перекрыто в обе стороны.

Напомним, 23 марта на юге Суэцкого канала в Египте контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы полностью сел на мель, тем самым перекрыв движение более чем 150 судам. Турки после этого решили срочно построить канал-дублер Босфора.

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