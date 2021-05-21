Число погибших после отравления на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось

СМИ со ссылкой на источник в мэрии Таганрога сообщили, что число погибших после отравления на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области выросло до десяти человек. Изначально было известно о семи погибших.
Собеседник отметил, что еще восемь человек находятся в больнице. Сначала власти официально подтвердили смерть только четверых рабочих, все отравились газом в коллекторе.
Опасность ремонтных работ в водопроводных и канализационных коллекторах заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.
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