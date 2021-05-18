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Видео, как в Петербурге во время грозы в крест Исаакиевского собора ударила молния

, 22:21

Видео, как в Петербурге во время грозы в крест Исаакиевского собора ударила молния
молния, Исаакиевский собор. Кадр из видео

Во время грозы сегодня вечером в Санкт-Петербурге молния ударила в крест Исаакиевского собора. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram тревел-блогер Сергей Сухов.

"Такая погода Петербургу очень к лицу", - подписал видеозапись Сухов.

В северной столице непогода сегодня разыгралась не на шутку. Городские службы сообщили, что из-за стихии в Петербурге падают деревья и светофоры.

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