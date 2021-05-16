В Муроме ураган согнул кресты церквей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 мая 2021, 21:32

Фото: Время33

Сильный ветер днем 15 мая доставил жителям Владимирской области много проблем. Аномальные погодные условия спровоцировали обрывы и схлестывания проводов, падение деревьев, опор связи и ЛЭП, крыш жилых строений.

В Муроме от удара стихии пострадали автомобили, рекламные щиты, мелкие постройки. Ураган погнул кресты на местных церквях и повредил купол храма. Сообщается, что скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а сопровождавший его град достигал размера куриного яйца.

Коммунальщики уже сутки продолжают уборку упавших деревьев, им пришли на помощь и сотрудники МЧС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости