В Москве побит температурный рекорд для 18 мая, установленный в конце XIX века

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 18 мая, заявил, что в Москве побит температурный рекорд для 18 мая. В ближайшие часы температура воздуха в городе будет повышаться.
Роман Вильфанд отметил, что в 12.00 на метеостанции в ВДНХ была зафиксирована температура 29,2 градуса. Рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса, он был установлен в конце XIX века. "Но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться", – подчеркнул синоптик.
Ранее сегодня стало известно, что днем в Москве ожидается до плюс 32 градусов.
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