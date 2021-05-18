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В Москве побит температурный рекорд для 18 мая, установленный в конце XIX века

, 12:40 Источник: РИА "Новости"

В Москве побит температурный рекорд для 18 мая, установленный в конце XIX века
термометр, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 18 мая, заявил, что в Москве побит температурный рекорд для 18 мая. В ближайшие часы температура воздуха в городе будет повышаться.

Роман Вильфанд отметил, что в 12.00 на метеостанции в ВДНХ была зафиксирована температура 29,2 градуса. Рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса, он был установлен в конце XIX века. "Но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться", – подчеркнул синоптик.

Ранее сегодня стало известно, что днем в Москве ожидается до плюс 32 градусов.

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