Во вторник в Москве ожидается до плюс 32 градусов

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18 мая 2021, 08:28 Источник: РИА "Новости"

жара в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 18 мая, в Москве ожидается рекордно теплая погода. Столбики термометров поднимутся сегодня до плюс 32 градусов.

Михаил Леус отметил, что в столице России воздух в дневное время прогреется до плюс 30 – плюс 32 градусов, а в Московской области – от плюс 28 до 33 градусов. Высока вероятность того, что сегодня в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры, который для 18 мая составляет 29,1 градуса – он был установлен в 1897 году.

Ветер в городе будет юго-восточным, его скорость составит 4-9 метров в секунду, днем он будет порывистым.

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