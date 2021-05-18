Во вторник в Москве ожидается до плюс 32 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 18 мая, в Москве ожидается рекордно теплая погода. Столбики термометров поднимутся сегодня до плюс 32 градусов.
Михаил Леус отметил, что в столице России воздух в дневное время прогреется до плюс 30 – плюс 32 градусов, а в Московской области – от плюс 28 до 33 градусов. Высока вероятность того, что сегодня в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры, который для 18 мая составляет 29,1 градуса – он был установлен в 1897 году.
Ветер в городе будет юго-восточным, его скорость составит 4-9 метров в секунду, днем он будет порывистым.
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