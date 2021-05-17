В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на вторник из-за жары

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17 мая 2021, 15:15 Источник: Гидрометцентр

лето в Москве, pixabay.com

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве днем во вторник, 18 мая, из-за очень высокой температуры. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты учреждения.

По словам метеорологов, погода в столице завтра днем будет потенциально опасной – возможно возникновение стихийных бедствий и нанесение ущерба.

Предупреждение будет действовать с 11 часов 18 мая до 17 часов 18 мая. Синоптики сообщили, что в городе ожидается сильная жара с температурой воздуха до 32 градусов.

Кроме того, в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

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