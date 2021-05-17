Синоптик Синенков предупредил москвичей о самом жарком 17 мая с 1958 года

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17 мая 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

парк, фото: Владимир Веленгурин / globallookpress.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в понедельник, 17 мая. По его словам, последний раз такой жаркий день наблюдался в 1958 году.

«Переменная облачность, без осадков. В столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году - плюс 31, так что это мы не побьем … могут быть превышены показатели 17 мая 1958 года, когда температура поднялась до 27,1 градуса», - пояснил он.

Синенков добавил, что в Московском регионе ожидается восточный ветер, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба - чуть ниже нормы.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в российские регионы придет «аномальное тепло».

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