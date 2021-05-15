В Россию придет аномальное тепло

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15 мая 2021, 12:18 Источник: Известия

пара, фото: pixabay.com

Синоптики сообщили, что со следующей недели в российские регионы придет «аномальное тепло». Температурные показатели в разных городах будут достигать до 27 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Московском регионе с 17 мая ожидается «аномальная жара». По его словам, в понедельник будет до 29 градусов, во вторник - до 27.

При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует в средней полосе России температуры выше климатической нормы.

«Можно рассчитывать на тёплое лето. В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», - пояснила она.

Однако метеоролог считает, что говорит о жарком лете в 2022 году преждевременно. Позднякова добавила, что лето 2010 не удалось побить еще ни одному последующему сезону, «аномалия составляла целых семь градусов».

Кроме того, Тищковец пообещал жителям средней полосы России «хорошее лето» - «не холодное и не засушливое».

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков добавил, что 17 мая будет «самый теплый день», а потом начнутся дожди и грозы, которые охладят атмосферный пыл.

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