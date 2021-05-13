Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет жара

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве ожидается жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов и кратковременными дождями.
Синоптик отметила, что в течение практически всей следующей недели погода в столице будет неустойчивой. В дневное время вероятны кратковременные дожди различной интенсивности. Столбики термометров будут составлять от плюс 22 до плюс 27 градусов, однако температурные рекорды в столичном регионе вряд ли будут побиты.
В целом температура воздуха в столице на следующей неделе будет выше климатической нормы на 5-6 градусов.
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