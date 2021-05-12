Cиноптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильных ливнях в ближайшие дни

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 19:31

фото: pixabay.com

Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей Москвы и Московской области о сильных ливнях, которые ожидаются в течение пяти дней. Специалисты отмечают, что может выпасть до 60 миллиметров осадков.

В столице и Подмосковье будет влажно и тепло. Температура воздуха в московском регионе будет колебаться в районе двадцати градусов.

Напомним, в первые дни мая в Москве были сильные продолжительные дожди, особенно 8 мая. По данным синоптиков, за первую декаду этого месяца выпала месячная норма осадков.

В среду на Москву и Подмосковье во второй половине дня обрушился ураган. Мощные порывы ветра валили деревья.

В Красногорском районе, по словам очевидцев, сорвало часть крыши в небольшом магазине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости