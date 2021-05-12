Cиноптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильных ливнях в ближайшие дни
12 мая 2021, 19:31
Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей Москвы и Московской области о сильных ливнях, которые ожидаются в течение пяти дней. Специалисты отмечают, что может выпасть до 60 миллиметров осадков.
В столице и Подмосковье будет влажно и тепло. Температура воздуха в московском регионе будет колебаться в районе двадцати градусов.
Напомним, в первые дни мая в Москве были сильные продолжительные дожди, особенно 8 мая. По данным синоптиков, за первую декаду этого месяца выпала месячная норма осадков.
В среду на Москву и Подмосковье во второй половине дня обрушился ураган. Мощные порывы ветра валили деревья. В Красногорском районе, по словам очевидцев, сорвало часть крыши в небольшом магазине.
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