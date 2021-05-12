Из-за сильного ветра в Москве упали два дерева

В результате сильного ветра в разных районах Москвы в среду, 12 мая, упали два дерева. Представитель экстренных служб столицы сообщил сегодня журналистам, что были повреждены два автомобиля.
Уточняется, что у дома №25 на улице Малая Дмитровка было зафиксировано падение дерева на электрические провода, а также припаркованный легковой автомобиль. Второе дерево упало на улице Туристская на северо-западе Москвы, вследствие чего оказалась повреждена машина ВАЗ.
По словам представителя экстренных служб столицы, люди в результате случившегося не пострадали.
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