Из-за сильного ветра в Москве упали два дерева

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12 мая 2021, 17:02 Источник: РИА "Новости"

дерево, упавшее на автомобиль, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В результате сильного ветра в разных районах Москвы в среду, 12 мая, упали два дерева. Представитель экстренных служб столицы сообщил сегодня журналистам, что были повреждены два автомобиля.

Уточняется, что у дома №25 на улице Малая Дмитровка было зафиксировано падение дерева на электрические провода, а также припаркованный легковой автомобиль. Второе дерево упало на улице Туристская на северо-западе Москвы, вследствие чего оказалась повреждена машина ВАЗ.

По словам представителя экстренных служб столицы, люди в результате случившегося не пострадали.

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