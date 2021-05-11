В мэрии Казани рассказали, кто охранял гимназию, в которой произошла стрельба

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11 мая 2021, 14:49 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

В пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя директора казанской гимназии №175 Галину Ухванову сообщили, что учебное учреждение, где произошла стрельба, охраняла вахтерша с тревожной кнопкой.

«В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка», - пояснил собеседник.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в казанской гимназии не было охраны, но была установлена тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Такая технология позволила на место происшествия вызвать сотрудников Росгвардии.

Во вторник около 09.30 вооружённый мужчина ворвался в учебное учреждение и начал стрелять по находившимся там людям. Позже его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

На допросе молодой человек заявил, что он Бог и всех ненавидит.

АН опубликовали видеозаписи с места стрельбы в Казани и первые кадры из казанской гимназии.

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