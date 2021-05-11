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Очевидец рассказала, как выводили детей из казанской гимназии после стрельбы

, 12:46 Источник: РИА Новости

Очевидец рассказала, как выводили детей из казанской гимназии после стрельбы
фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Свидетельница стрельбы в казанской гимназии рассказала, как выводили детей и учебного заведения. Утром 11 мая в здание ворвались двое неизвестных, среди них бывший воспитанник - задержан, второй – ликвидирован.

«Детей всех вывели. Спецназ, скорая, полиция, мэр. Все здесь. Ждут итог», - поделилась собеседница.

Она отметила, что услышала сначала сильный хлопок, а потом выстрелы. По ее словам, одну девочку вывозили на носилках.
«Ей, видимо, больше всех досталось. Она была без сознания, вся в крови», - вспоминает очевидица.

Ранее АН опубликовали видеозаписи с места стрельбы в Казани и первые кадры из казанской гимназии.

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