Обвиняемый в убийстве нижегородской семьи показал, как нападал на погибших, его арестовали

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2 марта 2021, 19:28 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixabay.com

Обвиняемый в убийстве семьи из четырех человек в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом в воскресенье, 28 февраля, показал, как расправлялся с погибшими. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет.

Следователи привезли 28-летнего Шарофиддина Амирова, который работал подсобным рабочим в коттедже у погибших, к месту преступления. На видео он показывает, как расправился с семьей. В ходе ограбления мужчина напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно», - говорится в решении Московского районного суда.

Следствие настаивало на заключении под стражу, поскольку Амиров, являясь гражданином Узбекистана, оставаясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов. Обвиняемый возражать против такого решения не стал, потому что опасается за свою жизнь и здоровье.

Адвокат пояснил, что причиной такого поведения стало то, что Амиров «долгое время находился в тяжёлой психотравмирующей ситуации». По ее словам, подзащитному мало платили и не отдавали паспорт, чтобы он мог уехать. После убийства он похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 миллиона рублей.