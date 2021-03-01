Появились подобности убийства семьи в Нижегородской области

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1 марта 2021, 11:44 Источник: РИА Новости

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили подробности убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Кстовского района Нижегородской области. Днем 28 февраля в коттедже нашли тела дедушки, бабушки, матери и ее пятилетнего сына.

«Подозреваемый, приезжий из Узбекистана, работал у семьи дома разнорабочим. Убийство мог совершить с целью ограбления», - пояснил собеседник.

Полиция задержала еще несколько человек, но их статус пока неизвестен.

СК РФ опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого, а также осмотра дома, где погибли люди. Криминалисты светят на пол и предметы ультрафиолетовой лампой, чтобы обнаружить следы крови и других биоматериалов.

Напомним, что в частном доме были обнаружены тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. Криминалисты зафиксировали признаки насильственной смерти. Муж погибшей и ее старшая дочь в момент инцидента отсутствовали. Мужчина был в командировке, а девочка на тренировке.

28 февраля во Владимирской области сотрудниками ДПС был задержан 26-летний подозреваемый. 1 марта его доставили на допрос. Предварительная причина случившегося инцидента - ограбление.