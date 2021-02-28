В Нижегородской области убита семья из четырех человек

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28 февраля 2021, 22:37

полицейская машина, Фото: сайт МВД

В поселке Кудьма Нижегородской области обнаружили тела четырех человек. Как оказалось, жертвами убийства стала семья из четырех человек: бабушка, дедушка, их невестка и её маленький сын.

Старшая 13-летняя дочь в момент убийства была на на тренировке. Отец семейства - в командировке. Погибшему мальчику было 6 лет.

Два вооруженных злоумышленника, подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области, скрываются на автомобиле KIA Cerato от полиции. По сообщениям СМИ, вероятные убийцы уже прибыли в столицу.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.