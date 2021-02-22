В Югре корпоратив по случаю 23 февраля закончился убийством

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22 февраля 2021, 21:01 Источник: beta.nv86

Фото: сайт СК России

В одном из учреждений культуры города Югорска в Ханты-Мансийском АО после корпоратива в честь Дня защитника Отечества произошло убийство.

По данным регионального управления Следственного комитета, обвиняемым по делу проходит 38-летний местный житель. По версии следствия, после празднования он поругался с одним из работников учреждения и ударил его ножом в шею. 54-летний потерпевший скончался на месте.

«Сейчас следователи решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина подозревается в убийстве своих детей.