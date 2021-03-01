ТАСС: задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 марта 2021, 08:35 Источник: ТАСС

полиция, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что главными подозреваемыми в убийстве семьи из четырех человек в коттедже под Нижним Новгородом являются рабочие.

«Всего задержаны четыре человека, пока подтверждается причастность троих из них. Все они работали на участке убитой семьи, помогали им по дому. По предварительной информации, убийство было совершено с целью ограбления», - передает ТАСС.

Отмечается, что из дома пропали ценные вещи. По некоторым данным, один из злоумышленников ранее работал в коттедже погибшей семьи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых допрашивают.