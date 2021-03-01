СК: названа причина убийства семьи под Нижним Новгородом

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1 марта 2021, 12:31 Источник: пресс-служба СК РФ

допрос, фото: Следком РФ

Сотрудники следственного комитета назвали причину убийства семьи из четырех человек в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 февраля.

«По версии следствия, 28 февраля 2021 года подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении … из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в тот же день 14-летняя девочка не смогла дозвониться домой до родственников. Тогда она позвонила отцу, который попросил соседа проведать семью, где тот узнал о трагедии, и вызвал полицию. Вечером 28 февраля на территории Владимирской области был задержан 26-летний подозреваемый.

«… после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК», - добавили в ведомстве.